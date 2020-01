RDC : un officier supérieur quitte l'armée nationale pour diriger une milice (médias)

Le colonel Michel Rukunda alias Makanika a quitté les rangs des Forces armées de RDC (FARDC), annoncent les médias congolais. L’officier dirigera désormais un groupe armé opérant à l’est du pays.

D’après des médias locaux faisant référence à un tweet de l’armée congolaise, cette défection est intervenue dimanche dernier. Le colonel Michel Rukunda était jusqu’ici commandant second en charge des opérations du secteur de Walikale.

Il combattra désormais ses anciens frères d’armes en tant que chef de la milice Ngumino du nom de son ancien chef Ngumino Semahungure, éliminé en septembre dernier lors de combats contre l’armée régulière.

Makanika avait rejoint les FARDC en 2011. Il était auparavant chef des ex-Forces Républicaines Fédéralistes (FRF), une autre milice Banyamululenge présente dans le hauts et moyens plateaux d’Uvira Fizi et Mwenga.

C’est la énième défection au sein des FARDC. Et très souvent, ce sont des officiers qui rejoignent le camp ennemi. C’est le cas des colonels Richard Bisamaza en 2013 et Albert Kahasha surnommé Foka Mike en 2012.

Ils entraînent d’autres officiers, sous-officiers et hommes de rang. Non sans emporter du matériel de guerre pour tenir tête à l’armée régulière. Ce qui pourrait expliquer en partie le nombre quasi-astronomique de groupes armés et rebellions en RDC (une centaine d’après des estimations).