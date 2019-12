Les enfants et l'excès d'antibiotique [Sci-tech]

Les enfants des pays à revenus faibles et intermédiaires reçoivent en moyenne 25 prescriptions d’antibiotiques pendant leurs cinq premières années de vie, un nombre excessif qui pourrait nuire à la capacité des enfants à lutter contre les agents pathogènes, tout en augmentant la résistance aux antibiotiques dans le monde, selon une nouvelle étude de l’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss TPH) et de la Harvard T.H. Chan School of Public Health.