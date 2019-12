Joueur africain de l'année : ce sera entre Mahrez, Mané et Salah

Joueur africain de l’année, pas de surprise pour la liste des finalistes dévoilée dimanche par la CAF. Mohamed Salah, Sadio Mané et Riyad Mahrez forment le trio pour le sacre final. Une très affiche dont le favori reste l’attaquant sénégalais de Liverpool.

Ils étaient dix, il n’en reste plus que trois désormais. Trois fantastiques footballeurs qui vont se disputer le titre de Joueur africain de l’année. Meilleur buteur de la Premier League, la saison dernière et vainqueur de la Ligue des Champions de l’UEFA et de la Coupe du monde des clubs, le Sénégalais Sadio Mané fait office de favori. L’attaquant de Liverpool, finaliste de la Coupe d’Afrique des nations et quatrième au ballon d’Or France Football, aura comme concurrent son coéquipier chez les Reds, Mohamed Salah, lauréat des deux dernières année.

Who will be crowned the best in Africa on the 7th of January In Hurghada? ? pic.twitter.com/mc7o47Bk1j — CAF (@CAF_Online) 22 décembre 2019

L‘Égyptien, qui a partagé avec son partenaire sénégalais le titre de Meilleur buteur du championnat anglais la saison passée, possède également de bien solides arguments pour défendre son titre dont le tableau de la finale est complété par l’Algérien de Manchester City, Riyad Mahrez. Après avoir guidé les Fennecs vers la victoire finale à la CAN, en Égypte, l’ancien joueur de Leicester City reste à l’affût pour un hold-up.

Et si la bataille pour le titre s’annonce passionnante chez les Hommes, elle le sera tout autant du côté des Dames. Et le titre de Joueuse africaine de l’année se jouera entre la Nigériane Isisat Oshoala, la Sud-Africaine Thembi Kgatlana, tenante du trophée, et la Camerounaise Ajara Nchout Njoya qui fait office de favorite. Une interview de la Lionne Indomptable est à suivre d’ailleurs dans cette émission.

Le plus dure reste à venir.#AJ3#WeLoveAfrica#WeLoveCameroon pic.twitter.com/L1zcfTlBHg — Njoya Ajara (@AjaraNjoya) 22 décembre 2019

La joueuse de 26 ans qui évolue à Valerenga, en Norvège, nous parle notamment de sa très belle saison et des Jeux olympiques de Tokyo dont elle prépare la finale des éliminatoires face à la Zambie dans quelques semaines.