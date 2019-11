Investissement : le chinois Alababa mise sur l'Ethiopie pour conquérir l'Afrique

Addis-Abeba peut-elle devenir une plaque tournante du commerce électronique mondial sur le continent ? C’est en tout cas l’ambition affichée par les autorités éthiopiennes alors que le pays vient de signer un accord avec Jack Ma, l’un des hommes les plus riches de Chine et patron du groupe Alibaba.

Lors de la cérémonie lundi qui officialisait cet accord, le Premier ministre éthiopien s’est enthousiasmé de cette initiative et il s’est engagé à soutenir le projet. “L‘Éthiopie, avec Jack Ma et Alibaba, fera de cette vision une réalité. Comme je l’ai promis à Jack ce matin, je serai le chef de projet pour les investissements d’Alibaba en Ethiopie. Je serai un vendeur pour le continent”, a promis le dirigeant éthiopien.

My talks with Jack Ma have been quite fruitful with agreements to build cloud computing, widening e-commerce & training entrepreneurs. We agreed the 2020 Africa Netpreneurs competition will be held in Ethiopia and Jack wants to make Ethiopia an African hub in many ways. pic.twitter.com/NM8S30mupZ