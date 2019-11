Mochi : le robot qui apprend aux enfants à coder [Sci-tech]

Mochi est une nouvelle façon d’apprendre aux enfants à coder et a été spécialement conçue pour les enfants de trois à six ans. Le système d’enseignement permet aux enfants d’apprendre facilement les concepts de base du codage tout en apprenant l’ABC, le 123, les mots, les nombres, les couleurs et plus encore sans avoir besoin d’un écran.

C’est à découvrir dans la chronique Sci-tech de la semaine