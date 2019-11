RDC – Tensions CACH-FCC : Tshisekedi « optimiste »

Qui veut mettre fin à l’alliance entre les camps Tshisekedi et Kabila ? En tout cas pas l’actuel président de RDC.

Et Félix Tshisekedi est même optimiste. « Je reste très optimiste quant à l’avenir de notre coalition », a lancé le chef de l‘État congolais. Lui dont la coalition Cap pour le changement (CACH) a conclu une alliance avec le Front commun pour le Congo (FCC) de l’ancien président Joseph Kabila pour gouverner ensemble.

Mais une alliance mise à rude par des sorties on ne peut plus tranchantes de responsables des deux coalitions suite aux incidents du 10 novembre dernier, lors que des effigies de Kabila et de Tshisekedi ont été brûlées par les militants des deux formations.

Ce qui combiné à des antécédents comme la querelle autour de la paternité de l’enseignement public en RDC fait craindre à des observateurs des risques d‘éclatement de l’alliance CACH-FCC.

Pas de quoi doucher les espoirs des principaux leaders du CACH. « Ces soubresauts sont inhérents à toute organisation, mais nous sommes obligés de composer dans l’intérêt de notre peuple », a répondu le cinquième président de RDC.

« Nous ferons tout pour maintenir l’alliance Tshisekedi-Kabila », promet pour sa part Vital Kamerhe, directeur de cabinet de Tshisekedi et président de l’Union pour la nation congolaise (UNC), parti membre du CACH.