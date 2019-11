Fin des violences en Libye : la CPI appelle à une intervention internationale

La procureure générale de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda a exhorté la communauté internationale à mobiliser son soutien aux autorités libyennes.

Une implication qui selon elle, contribuera à stabiliser ce pays nord-africain et à mettre fin au cycle de violence actuel.

“L’implosion de la Libye doit porter un lourd fardeau sur la conscience de la communauté internationale et inciter à une action significative pour aider les autorités libyennes à apporter la stabilité dans le pays et à mettre fin au cycle de la violence, des atrocités et de l’impunité.”

Mon bureau dispose d'informations fiables sur le sort des trois suspects, mais monsieur Kadhafi, monsieur Al-Tuhamy et monsieur Al-Werfalli sont toujours en fuite et continuent d'échapper à la justice pour leurs crimes présumés.

Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont jugé honteuse et incroyable l’impunité bénéficiant aux trois fugitifs.

Rappelant qu’ils avaient été localisés, l’ambassadeur de la Belgique à l’ONU, Marc Pecsteen de Buytswerve, a plaidé pour que le Conseil les inscrive sur des listes de sanctions de l’ONU.

AP