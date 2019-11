Afrique du Sud : ''le petit chef'' s'invite à Johannesburg

Le chef le plus petit du monde est arrivé en Afrique du Sud et marche pour la première fois sur les tables, alors qu’il fait profiter les Sud-Africains de son expérience gastronomique mondiale.

“Le Petit Chef, les pas de Marco Polo” offre une expérience gastronomique aux convives grâce à l’utilisation de la technologie. Ici, un dîner interactif avec projection cartographique à sept services est servi.

“Le petit chef, de la taille de mon pouce, est un chef de 58 cm qui s’appelle Le Petit chef et qui suit les pas de Marco Polo. Il s’installe d’abord à Marseille en France, puis en Arabie. De l’Arabie, il passe par l’Inde, de l’Inde dans les montagnes himalayennes, puis évidemment en Chine pour terminer l’histoire de Marco Polo. Et puis retour à Marseille, et tout le chemin que nous vous emmènerons dans ce voyage projeté sur la table. Nous vous servons un repas à six plats, en fait, c’est un repas à sept plats qui stimule tous vos sens “, déclare Paul Rouessart.

Le dîner est accompagné de musique, d’arômes et d’accessoires pour s’adapter à chaque tournée de plat qui dure environ 2 heures, avec le personnel du restaurant qui s’habille en fonction de chaque thème. Né de l’idée de deux artistes belges, le Petit Chef est devenu incontournable pour les gourmands, avec des restaurants pop-ups dans le monde entier.

Rouessart indique que la technologie a transformé l’industrie alimentaire, permettant aux gens d’explorer différentes cuisines du monde entier, sans voyager. Dinner Time Stories SA prévoit d‘étendre les voyages du Petit Chef dans d’autres villes du pays.