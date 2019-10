Mondial U17 : les Africains impressionnent d'entrée

Football Planet revient cette semaine sur le début en fanfare des équipes africaines à la Coupe du Monde U17 qui se dispute depuis samedi au Brésil et sur l‘élection de Kurt Edwin Simeon Okraku à la tête de la Fédération ghanéenne de football (GFA).

C’est parti pour la Coupe du Monde U17 Brésil 2019 avec une question : qui pour succéder à l’Angleterre ? La bataille pour le titre a été lancée samedi et engage 24 prétendants parmi lesquels quatre équipes africaines. Et débuts réussis pour les représentants du continent. En attendant le Cameroun qui joue ce lundi, l’Angola, le Nigeria et le Sénégal ont déclenché la machine de la reconquête de la meilleure des manières. Tous se sont imposés lors de la première journée. Vous pouvez trouver dans cette émission les classements et la suite du programme des matchs du premier tour.

On parle également de cette nouvelle ère qui s’ouvre pour le football ghanéen avec l‘élection vendredi de Kurt Edwin Simeon Okraku à la tête de la Fédération. Ils étaient sept à convoiter le fauteuil laissé vaquant par le démissionnaire Kwesi Nyatakyi, emporté il y a un peu plus d’un an par un scandale de corruption. Une nouvelle page qui s’ouvre donc avec son lot d’attentes, mais également de priorités pour remettre sur les rails du succès le football ghanéen. Une élection que le journaliste ghanéen Saddik Adams a analysée pour nous dans Football Planet qui revient également sur les résultats de la manche aller des barrages de la Coupe de la CAF.