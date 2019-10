L'Égypte dévoile 30 cercueils de la 22e dynastie

Les Fonctionnaires égyptiens l’ont décrite comme l’une des plus grandes et des plus importantes découvertes de ces dernières années.

30 anciens cercueils en bois, conservés pendant des milliers d’années dans la vallée des rois à Louxor en Egypte.

Le ministère des antiquités a officiellement dévoilé la découverte faite à Asasif, une nécropole sur la rive ouest du Nil, lors d’une conférence de presse.

“Nous n’avons pas encore fini. L’excavation se poursuit et, à la demande du ministre, nous emmènerons les médias et les équipes de tournage à l’endroit où les cercueils ont été trouvés. C’est à 200 mètres d’ici”, a déclaré Mostafa al-Waziri, président du Conseil suprême des antiquités.

Les cercueils, destinés aux hommes, femmes et enfants de la 22e dynastie soit entre 945 et 715 avant Jésus-Christ ont été retrouvés à seulement un mètre (trois pieds) sous terre, empilés en deux rangées. Malgré leur âge, les peintures noires, vertes, rouges et jaunes de serpents, d’oiseaux, de fleurs de lotus et de hiéroglyphes qui couvrent les cercueils sont encore clairement visibles. On pense qu’ils appartiennent à des membres de la famille de grands-prêtres.

L’Égyptien a cherché à faire connaître ses découvertes archéologiques dans l’espoir de faire revivre son secteur du tourisme. Celui-ci a été durement touché par les troubles qui ont suivi le soulèvement de 2011. L’astuce semble porter du fruit, cette année, plus de 11 millions de visiteurs se sont rendus en Égypte.

“Nous avons eu un très petit nombre d’expéditions il y a quatre ans. Aujourd’hui, nous avons près de 50 expéditions qui travaillent dans différentes parties de l‘Égypte. J’avais l’habitude de parler aux travailleurs d’ici et ils se plaignaient de l’absence de projets. Ils voulaient vraiment travailler et relancer le travail qui avait été suspendu depuis 2011. Nous y revoilà, en train de travailler”, indique Khaled el-Enany, ministre égyptien des Antiquités

Les travaux de restauration des cercueils commenceront avant qu’ils ne soient transférés dans une salle d’exposition du Grand musée égyptien, qui devrait ouvrir l’année prochaine à côté des pyramides de Gizeh.