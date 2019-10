Rwanda : Arsenal FC booste le tourisme

Connu pour son passé Tragique, le Rwanda est de nouveau sous les feux des projecteurs.Ce petit pays d’Afrique de l’Est attire chaque année plus d’un million et demi de touristes du monde entier.

Et pour attirer davantage du monde, le pays des mille collines au paysage verdoyant a misé sur le sport. Sponsoriser le maillot du prestigieux club de foot Arsenal, avec un slogan attrayant “Visit Rwanda”. L’objectif, attirer plus de visiteurs et doubler les revenus issues du tourisme.

La mention “visit Rwanda” figure désormais sur la manche gauche de tous les maillots des équipes d’Arsenal, dont celles des jeunes et des femmes. Dans une interview, le directeur commercial d’Arsenal Vinai Venkatesham indique d’ailleurs qu’Arsenal FC est l’une des équipes les plus regardées de la planète et son maillot est vu 35 millions fois par jour à travers le monde,un véritable coup de marketing pour le tourisme rwandais qui se veut plus performant.

La décision de Kigali de sponsoriser Arsenal FC, pour un montant estimé à 40 millions de dollars US sur trois ans avait en son temps suscité la polémique. Certains parlementaires de pays donateurs d’aide au developpement au Rwanda s’intérrogaient sur l’opportunité de dépenser un tel montant.Sur les réseaux sociaux, les critiques pointaient directement le président rwandais disant, je cite, Paul Kagame délaisse son pays pour donner des sommes astronomiques à Arsenal alors que les orphelins rwandais sont si pauvres qu’ils ne peuvent s’offrir un ballon pour jouer au foot “.

Mais en réponse à ces critiques, la présidence rwandaise avait indiqué que cette campagne est plutôt financée par les revenus du tourisme et en plus de cela, le pays a plus ou moins rentabilisé ce qu’il a investi et qu’il attend beaucoup plus. Le conseil de développement du Rwanda estime déjà la valeur des retombées touristiques à 20 % de plus que les 40 millions de dollars investis sur les maillots d’Arsenal.