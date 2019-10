Tunisie : pas de libération pour Nabil Karoui [The Morning Call]

Avec 15.58% des voix, Nabil Karhoui est arrivé en deuxième position du premier tour de la présidentielle qui s’est tenue le 15 septembre dernier et devrait affronter le 13 octobre le juriste Kaïs Saïed.

Dans quelles conditions se déroulera alors ce second tour ?

On en parle avec Hanene Zbiss, journaliste d’investigation à Tunis, la capitale Tunisienne.