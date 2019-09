Fifa The Best : des coaches africains crient à la manipulation de leurs votes

La polémique autour des trophées The Best Fifa Awards cuvée 2019 est loin de s‘être éteinte. La fédération égyptienne de football de même que l’entraîneur de la sélection soudanaise dénoncent une manipulation de leurs votes alors que des interrogations se posent sur le rôle qu’a pu jouer l’Afrique dans « l‘échec » de ses stars, le Sénégalais Sadio Mane et l‘Égyptien Mohamed Salah, dans la compétition.

La Fédération internationale de football association (FIFA) pointée du doigt. C’est en tout cas ce que présume la sortie du coach soudanais Zdravko Lugarisic. Sur Twitter, le sélectionneur a déclaré avoir porté son premier choix sur Mohamed Salah, mais selon les votes dévoilés par la FIFA, ce choix a été modifié et adressé à l’Argentin Lionel Messi, qui a finalement remporté le trophée de meilleur joueur de l’année, le plus convoité de la compétition.

Sudan head coach Zdravko Lugarisic claims that he made Mo Salah ?? his first choice for #TheBestAwards but he was shocked to find out that his vote had gone to Messi.



