"Aucun mur ne peut freiner la migration" - diplomate gambien à l'ONU

L’ambassadeur de la Gambie auprès de Nations Unies a appelé mardi les nations à se serrer les coudes et à travailler en étroite collaboration pour relever les défis mondiaux, notamment le changement climatique et les migrations.

Mamadou Tangara faisait référence au mur que le président américain Donald Trump prévoit de construire le long de la frontière américano-mexicaine dont l’objectif est de dissuader l’immigration clandestine.

“Aujourd’hui plus que jamais, nous devons donc resserrer nos rangs et marcher en étroite collaboration pour relever les défis mondiaux. Le climat ne connaît pas de frontières, et ce qui ne nous affecte pas directement nous affecte tous indirectement, certains plus directement que d’autres. Et vous pouvez ériger tous les murs, quand les gens sont frappés par la pauvreté, quand ils font face à des défis, aucune loi, aucun mur ne peut les empêcher de migrer”, a lancé le diplomate gambien à la tribune de l’ONU qui s’est à l’occasion, remémorré une réflexion de l’ancien président sénégalais Abdou Diouf.

“Je me souviens qu’il y a quelques années, bien avant la crise migratoire, le président du Sénégal Abdou Diouf disait que si rien n’est fait pour arrêter ces gens, pour leur ouvrir des opportunités, aucune loi, rien ne pourra arrêter cette vague qui va s’abattre sur l’Europe, a rappelé M. Tangara. Malheureusement, c’est ce qui se passe partout dans le monde parce que les gens ont le droit fondamental d‘émigrer et d’aspirer à la liberté, à des moyens de subsistance, à une vie meilleure (…) Donc aujourd’hui, plus que jamais, nous devons travailler en étroite collaboration.”

Lors de son allocution mardi à la 74e Assemblée générale de l’ONU, Donald Trump a fustigé les mondialistes et les politiques libérales en matière d’immigration,et fait l‘éloge des patriotes.