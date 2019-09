Égypte : un masseur égyptien utilise le feu pour soulager ses patients

Abdel Rehim Saei, 35 ans, joue avec le feu pour soulager ses patients. Il applique une technique pharaonique ancienne.

le masseur égyptien commence par utiliser la “serviette de feu” pour un massage standard.Puis de l’huile et de la camomille pour stimuler la circulation sanguine et soulager une partie de la douleur dans les zones touchées.

“C’est un type de massage qui s’appelle massage de feu. Cela signifie frotter, je communique avec le corps humain, et j’entre en contact étroit avec le corps de la personne devant moi”, explique-t-il.

Et quand vient la chaleur, Saeid place plusieurs couches de serviettes et autres matériaux isolants sur le dos du client. Après cela, une serviette imbibée d’alcool est placée sur le dessus et mise à feu. Il brûle pendant environ une minute avant que les flammes ne soient éteintes à l’aide d’une serviette humide.

“Il y a certaines interdictions donc nous mettons toujours en garde. Nous vérifions l‘état de santé du client. Si celui-ci nous permet d’appliquer la méthode, nous le faisons. Si nous découvrons que son état de santé ne nous permet pas d’utiliser cette méthode après étude de son cas, nous ne le faisons pas”, ajoute le masseur.

Les clients qui visitent les thermes de Saeid dans le gouvernorat de Gharbia, dans le delta du Nil, repartent comblés et satisfaits.

“Mon état s’est amélioré à 100 %. Dieu merci ! Avant, je ne pouvais pas me lever pour prier. Je n’ai pas pu me dégourdir le dos quand je suis sorti de la voiture. Maintenant, après la deuxième séance, mon corps s’améliore et mes mouvements s’améliorent. J‘étais paresseux, mais ce n’est plus le cas”, se réjouît Mohammed Al-Shaer, un patient.

Saeid a dit qu’il s’est entraîné sous la direction d’un expert de la technique de la serviette de feu au Maroc. Il a déjà obtenu plusieurs certifications en massage auprès d’institutions égyptiennes.