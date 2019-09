Le défi de la manipulation de l'information [Sci-Tech]

Les attaques xénophobes de la semaine dernière en Afrique du Sud ont suscité l‘émotion et des réactions à travers le continent, surtout à travers les réseaux sociaux.

Une grande partie des photos et des vidéos censées montrer les attaques et les protestations au Nigeria, en République démocratique du Congo et en Zambie se sont avérées être fausses.

Dans sa chronique Sci-Tech, Daniel Mumbere explore la mécanique derrière la propagation des fausses nouvelles en Afrique.