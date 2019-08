Éthiopie : le Parlement approuve la loi électorale révisée (média d'État)

L‘Éthiopie a désormais une nouvelle loi électorale. Le texte révisé a été adopté samedi par le Parlement, annonce la radio-télévision pro-gouvernementale Fana broadcasting corporation (FBC).

Le Conseil des représentants du peuple (HPR), parlement éthiopien était en séance plénière « d’urgence » samedi pour examiner les amendements apportés par sa commission des affaires juridiques aux 149 articles de la loi sur les partis politiques et les élections.

Ainsi, le nouveau texte stipule par exemple que tout agent de l‘État peut se présenter à une élection, pourvu qu’il remplisse certaines conditions comme la démission temporaire de ses fonctions durant la période électorale. Pendant cette période, le candidat perd les avantages liés à son poste (salaire, émoluments, indemnités, etc.).

À la fin du scrutin, le candidat malheureux a le droit de regagner son poste sans condition préalable et d’obtenir une promotion et des avantages sur la base de ses performances.

Le corps électoral éthiopien devrait être convoqué l’année prochaine pour les élections générales afin de désigner des parlementaires régionaux et nationaux qui éliront le successeur du Premier ministre Abiy Ahmed, auteur en un an et demi de réformes ayant permis la décrispation significative du climat politique.