Un concours de cocktail robotisé remporté par l'homme

Bonne nouvelle pour l’humanité, Makr Shakr, le robot fabriquant des cocktails, n’a pas réussi à battre le challenge qui consistait à voir qui de l’homme ou du robot en ferait de meilleurs.

La compétition entre l’homme et le robot s’est déroulée dans un bar londonien face à plusieurs jurés.

“En ce moment, il prend, disons, de l’alcool et de l’alcool. Ensuite, il ira les mélanger, il ira chercher les autres ingrédients à l’arrière de l’appareil. Pendant que l’autre commence à prendre le gobelet, le gobelet en plastique, afin d‘être prêt pour le barman. “ explique Lorenzo Risitano, chef de produit Makr Shakr.

Le robot peut faire environ 80 boissons par heure. Mais le barman, Felix Cohen, a battu le robot dans une compétition jugée sur le goût, la vitesse et l’apparence.

“Nous ne pouvons même pas penser à reproduire un vrai barman à partir d’un robot, ce sont deux expériences différentes. La seule chose est que nous voulons donner aux gens la possibilité de jouer avec leur créativité pour penser à de nouveaux types de combinaisons et nous voulons laisser les gens améliorer leur vie grâce à l’aide d’un bras robotique. “

“Je ne me sens pas particulièrement menacé, non. C’est un kit très impressionnant, mais je pense à toutes les industries qui essaient d’usurper l’humanité. Faire le barman est probablement la chose la plus difficile à réussir pour un robot.” Confie Felix Cohen, ingénieur en logiciel et tenancier de bar.

Dawn Davies, qui est membre du jury du concours, insiste sur la qualité de la boisson qui lui est servie.

“Vous savez, je vois tout à fait pourquoi cela fonctionne. C’est amusant, c’est un peu marrant. Mais pour moi, le barman va toujours gagner parce que je veux avoir une conversation, bavarder, je veux dites-leur expliquer que j’aime bien une grande boisson, frais, la la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,Donc, c’est amusant, mais pour moi, les humains doivent toujours être au sommet’‘. Explique Dawn.

Malgré le fait qu’il n’a pu atteindre l’objectif, le robot préparateur de cocktails restera dans ce bar londonien pendant quelques jours encore.

Les prix de cette boisson sont fixés à 7 livres sterling pour la moins chère, soit près de 8,50 $ américains.

AP