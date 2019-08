Nigeria : la société nationale pétrolière à la conquête de la sous-région

Premier producteur de pétrole sur le continent, le Nigeria ambitionne de devenir le premier fournisseur de carburant d’Afrique de l’Ouest. Pour y parvenir, la Nigerian National Petroleum Company (NNPC), l’entreprise publique, prévoit de s’associer à la raffinerie en construction de l’homme d’affaires Aliko Dangote.

D’une capacité de 650 000 barils par jour, la future raffinerie contribuera à donner à la NNPC l’envergure d’une compagnie pétrolière d‘État de classe mondiale.

“Quand nous produisons, il y a un marché pour cela, soit ici dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, soit au-delà. Ainsi, lorsque nous concrétiserons cela, nous pourrons désormais satisfaire les besoins locaux et peut-être même exporter le produit”, a expliqué Mele Kolo Kyari, le directeur général de la compagnie nationale pétrolière.

La NNPC poursuit également les plans de modernisation de ses propres raffineries, aujourd’hui en difficulté en raison notamment de la chute des revenus pétroliers.

“Il y a un certain nombre de décisions d’investissement qui ne peuvent être prises maintenant parce que les investisseurs se méfient de l’environnement financier et une fois que nous aurons réglé les questions fiscales et commerciales entourant ces transactions, je crois que nous pourrons facilement revenir à l’investissement, puis accroître la production et atteindre le niveau auquel nous aspirons”, a ajouté M. Kyari.

Le Premier producteur de pétrole d’Afrique noire compte quatre raffineries qui sont toutes gérées par la NNPC. Celle de Dangote sera la toute première privée du pays.