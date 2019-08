Le Zimbabwe en urgence alimentaire ?

Le Zimbabwe face à la pire famine de son histoire ?

C’est ce que semble croire le PAM, le programme Alimentaire Mondial, qui vient de lancer un appel pour une aide de 331 millions de dollars, afin de venir en aide aux populations. Toujours selon le PAM, environ cinq millions de personnes, soit un tiers des 16 millions de Zimbabwéens, seraient dans le besoin.

Dans les rues de Harare, la capitale, de nombreux habitants réagissent à cette nouvelle.

“Le pain se vend 10 dollars maintenant et combien je gagne ? Je n’ai même pas les moyens de me payer du pain parce que j’ai un maigre salaire de $250 zimbabwéens ! (Environ 0,6 $ US)”, se plaint un habitant.

“Cette idée de dépendre de l’aide, ce n’est pas comme ça que l’on construit un pays, pourquoi devrions-nous compter sur l’aide alors que nous avons toutes les ressources ?”, s’interroge un autre.

Selon les chiffres du PAM, plus d’un tiers de la population rurale, soit 3,6 millions de personnes, sera touché par l’insécurité alimentaire d’ici octobre. Le nombre de personnes concernées devrait même progresser d’ici janvier pendant la saison entre les récoltes.

L‘économie du Zimbabwe est en récession depuis plus d’une décennie, et subit notamment une pénurie de devises étrangères, une pénurie de produits de base et un chômage élevé.