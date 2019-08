Sénégal : tombée de rideau sur la 17e édition de Basketball Without Borders"

Le programme Basketball Without Borders de la NBA est désormais une tradition. Soixante jeunes passionnés originaires de 29 pays africains se sont donné rendez-vous à Dakar, au Sénégal pour l‘édition de cette année.

Pendant les quatre jours du camp, ils ont bénéficié des conseils des vedettes et des entraîneurs du championnat américain. Une aubaine pour les jeunes stagiaires avides d’apprendre de nouvelles techniques.

“Ce camp-là, ça nous permet d’améliorer notre jeu chacun parce que là on a des coaches américains, des coaches africains, ils sont des professionnels et ils savent bien ce qu’ils font. Ils nous regardent, ils nous coachent ils nous apprennent comment dribler, comment faire un tir et tout ça…”, se félicite Binta Diatta, une basketteuse amateure qui a pris part au camp.

Si ce camp est un moyen pour la NBA de découvrir les pépites qui illumineront les parquets américains dans les années à venir, Frank Traoré, le directeur de NBA Africa explique que l’objectif est plus grand.

“Ce camp va permettre au continent africain de rehausser le niveau du basketball continental. Nous allons continuer à le supporter, c’est un programme avec la FIBA, qui est notre partenaire et ensemble nous pensons que nous pouvons réellement toucher plus de jeunes sur le continent et leur soutenir dans leur passion qui est le basket”, explique M. Traoré.

La NBA, qui se développe continuellement hors des États-Unis, lancera en mars 2020, avec la Fiba, la Ligue africaine de basket championnat qui réunira 12 clubs répartis en deux “conférences”.