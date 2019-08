« Internet n'est ni l'eau, ni l'air », affirme le Premier ministre éthiopien

Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien a prévenu ses compatriotes qu’il était disposé à suspendre internet aussi longtemps que possible si l’outil était utilisé à des fins de déstabilisation de son pays.

Abiy Ahmed n’est pas un détracteur d’Internet, a-t-il tenu à préciser à son auditoire, lors d’une conférence de presse jeudi. Il reconnaît d’ailleurs les effets bénéfiques de l’outil sur l’amélioration de la communication et sur les échanges commerciaux.

Cependant, il déplore les usages qui en sont faits par certains utilisateurs. « Internet n’est ni l’eau, ni l’air », a-t-il amorcé, défendant ouvertement la suspension d’internet consécutive à une tentative de coup d’Etat, fin juin, au cours de laquelle le chef d‘état-major et plusieurs officiers de l’armée ont été tués.

« Tant qu’il sera jugé nécessaire de sauver des vies et d‘éviter des dommages matériels, Internet sera fermé de manière permanente, et non pas pour une semaine, mais à jamais », a martelé le dirigeant éthiopien.

We shut the internet down to save lives,Internet services is not water or air that we breath, if we found enough reason to cut we will cut it across the country. Said PM Abiy Ahmed of Ethiopia. In his Media briefing. pic.twitter.com/RHbeLKFnbk

SDM