Le combat des jeunes stylistes somaliens

Dans une Somalie minée par la guerre, Hawa Adam Hassan fait partie de ceux qui dégagent une image positive du pays. Loin de l’actualité rythmée par les attentats, cette jeune styliste consacre ses journées à imaginer de nouvelles créations.

« Quand j’ai commencé mes études d’art à l‘école, j’ai rapidement découvert l’amour pour la création de vêtements. En grandissant, j’ai réalisé que c‘était en fait ma passion. J’ai rêvé de devenir un designer », confie Hawa Adam Hassan, designer.

Un amour que la jeune dame partage avec d’autres Somaliennes de plus en plus attirées par la mode. C’est le cas de Muna Mohamed Abdulahi qui s’est fixé un objectif : apporter plus de créativité pour inspirer et inciter les Somaliens à rester au pays.

« Ma priorité a toujours été d‘être une inspiration pour les jeunes Somaliens, lance d’entrée la jeune designer. Ce que je veux, c’est surtout leur montrer qu’il est possible de réussir dans leur pays, qu’il n’est pas nécessaire de partir pour le faire ».

Organiser la filière

Pour ces stylistes, le principal défi reste la création d’entreprise et la diversification de l’offre dans un pays et une capitale, Mogadiscio, où les choix de mode sont souvent limités et très coûteux.

« Les vêtements sont souvent trop grands. Nous sommes obligées de les amener chez le tailleur pour les diminuer et avoir une robe à notre taille. Ici, c’est différent. On peut choisir un modèle et avoir une robe à notre taille. En plus de ça, les prix qu’on nous propose sont plus bas que ceux des habits importés », se satisfait Farhiya Hassan Abdi, habituée aux showroom des stylistes somaliens.

Mais cette quête de changement n’est pas qu’une affaire de femmes. Elle concerne aussi les hommes. Et ces stylistes somaliens apportent un peu de douceur dans un pays où le bruit des bombes s’entend plus que l’expression de la mode.