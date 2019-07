L'avenir de l'Afrique en réflexion à Berlin

Que nous réserve l’Afrique des années 2040 ? Parviendra-t-elle à accéder à l‘émergence comme le prédisent ses dirigeants ? Depuis ce lundi 29 juillet – et ce durant deux jours – experts, diplomates, activistes ou encore chercheurs se penchent sur ces questions afin d’apporter leur contribution à la réalisation des défis qui se présentent à l’Afrique.

Baptisée « Afrique 2040 : vision de l’avenir », la conférence abritée par la capitale allemande, Berlin, se veut, en effet, une plateforme de réflexion, mais surtout de recherche de solutions pour la promotion de la paix, la stabilité, la démocratie, la gouvernance, la croissance économique et le développement.

Les principaux acteurs du continent sont en effet unanimes que l’Afrique est le continent des opportunités, présentes et futures. Elle a donc le droit de rêver et de conceptualiser son avenir afin de profiter au maximum de ses potentialités, estime notamment Clifton Ellis, coordinateur du projet de l’Association pour la recherche libre et la coopération internationale (AFRIC), à l’initiative de la conférence.

Durant la rencontre, les échanges ont notamment porté sur le développement économique et infrastructurel, la gouvernance, la sécurité énergétique, les investissements, l’agriculture et l‘éducation. Mais également sur la situation politique en Libye, en Côte d’Ivoire ou encore la République centrafricaine afin d‘émettre des ébauches de solutions.

S’il est clair que l’Afrique renferme de nombreuses potentialités, son émergence future repose sur l’amélioration de la gouvernance en général, la stabilité et les réformes politiques et macroéconomiques, a fait remarquer Eric Topona, journaliste de Deutsche Welle pour l’Afrique francophone.