L'Égypte dévoile ses pyramides courbées

Si L’Egypte semble avoir livré ses secrets historiques, la terre des pharaons est loin d’avoir fini de nous surprendre. Samedi dernier, loin des stades qui abritent la coupe d’Afrique des nations, une pyramide aux apparences inhabituelles, a ouvert ses portes aux visiteurs, la Pyramide courbée.

Vieille de 4 600 ans, la sépulture est unique en son genre, et avait été construite pour le pharaon Sneferu, premier Pharaon ayant vécu au cours de la quatrième Dynastie, père de Khéops qui construira la plus grande pyramide égyptienne. Avec ses 100 m de haut, la pyramide courbée est la quatrième plus grande de la famille des pyramides.

Les autorités égyptiennes cherchent à promouvoir le tourisme à Dashur, à environ 28 km au sud du centre du Caire. Les pyramides d’Egypte demeurent de loin les vestiges les plus monumentaux légués par l’histoire. Sur les 90 qui ont été ouvertes au public, les plus célèbres sont celles de Gizeh, et toutes ont été construites pour servir de sépultures aux grands personnages de la civilisation égyptienne.