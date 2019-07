[Inspire Africa] Au Maroc, recycler des déchets de poisson en cuir

Dans cet épisode d’Inspire Africa, focus sur la transformation des déchets de poisson en cuir. Cette initiative est menée par une start-up au Maroc. On ira également à la rencontre d’une mère combattant l’autisme au Cameroun pour l’amour de son enfant. Puis, pour terminer en musique, on ouvrira une lucarne sur le festival Assalamalekum en Mauritanie, symbole de l‘émulation du rap et du hip-hop dans ce pays d’Afrique du Nord.

