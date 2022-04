Tunisie : des tisseuses recyclent des vêtements en tapis artisanaux

À Nefta à 500 km au sud de Tunis, ces femmes tunisiennes sont des tisserandes qui allient savoir-faire traditionnel et écologie. Pour faire leur création elles recyclent de vieux vêtements dénichés dans la friperie comme des vieux bonnets ou chaussettes ou encore des jeans. Une fois effilochés, ils finiront en des tapis designs qui seront achetés par Shanti. Cette association a ouvert à Nefta une mercerie où les artisanes s'approvisionnent gratuitement en pelotes multicolores issues de vêtements d'occasion ou d'invendus d'industriels.

L'association Shanti commande au maximum quatre tapis par mois par femme pour éviter toute surcharge, et veille à ce que le travail ne soit pas trop bouleversant pour l'équilibre familial. Grâce à leur activité, ces femmes assurent gagner le nécessaire pour subvenir à leurs besoins quotidiens, aussi elles voient leur rôle social revalorisé, des formations avec des designers leur apportent une ouverture sur l'extérieur.

La réputation de la femme artisane a évolué dans la société, elle assume ses droits, elle a pris une personnalité qu'elle s'est faite, elle s'est battue, et beaucoup de choses chez elle ont changé, la société a commencé à la regarder différemment a ajouté Fatma Alhama, employée à El Mensej.

L'association a été créée par Mehdi Baccouche, le neveu de l'une des artisanes en 2014. Après avoir commandé des tapis pour des amis à sa tante Najet, il décide de créer une page sur Internet pour populariser ses créations.

Donc c'est comme ça que ça a commencé, avec une petite page Facebook pour prendre des commandes personnalisées afin que les gens puissent avoir un tapis dans la couleur et la taille qu'ils voulaient, et petit à petit, on a commencé à faire des événements, à construire une présence en ligne, à prendre plus de commandes, donc le petit groupe s'est développé autour de cet artisanat.

Les articles de Shanti avec les artisanes sont vendus aux Tunisiennes amatrices de déco ou expédiés à l'étranger. En quatre ans, 200 artisans ont trouvé des débouchés pour leurs créations.