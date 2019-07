Spécial CAN : Le Sénégal et le Nigéria en demi-finale

Le Sénégal et le Nigeria ont décroché leur billet pour les demi-finales de la CAN en Egypte. Il a fallu une inspiration géniale du milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye pour que les Lions de la Teranga se qualifient pour les demi-finales de la CAN face au Bénin.

La rencontre a été loin d‘être une partie de plaisir pour le Sénégal qui a longtemps souffert de la tactique mise en place par le Bénin .

Ainsi prends fin L’aventure du bénin en cette CAN en Egypte mais les écureuils peuvent s’enorgueillir d‘être entré dans l’histoire en se qualifiant pour les quarts de finale, à l’occasion de leur quatrième participation à la Coupe d’Afrique des Nations.

L’autre rencontre au tableau d’affichage de ces quarts de finale opposait, le Nigeria aux bafana bafanas d’Afrique du sud.C’est William Troost-Ekong qui, à la 89ème minute va délivrer le Nigeria en inscrivant un second but alors que l’Afrique du Sud avait réduit le score à la 71èm minute par un but de Bongani Zungu , après avoir été mené dès la 27ème minute suite à un but du Nigérian Samuel Chukwueze.

Les Malgaches veulent continuer de rêver dans cette compétition après leur nouveau succès face à la RDC en 1/8 de finales.Les Baréas Baréas affronteront la Tunisie ce jeudi.

Si les aigles de Carthage se qualifient, ce sera leurs 5es demi-finales dans l’histoire de la CAN.

La dernière demi-finale de la Tunisie a eu lieu en 2004, les Tunisiens avaient alors remporté le tournoi à domicile, battant le Maroc 2:1.

Les Malgaches et les Tunisiens se rencontreront pour la première fois dans cette compétition.