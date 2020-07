Il y a un an, le sacre de l'Algérie

Le 19 juillet 2019 l’Algérie remportait sa deuxième Coupe d’Afrique des nations en Égypte. Un an après, c’est toujours l’euphorie chez les supporters des Fennecs qui se rappellent avec beaucoup d‘émotion l’exploit des hommes de Djamel Belmadi.

Élections Fédération ivoirienne de football, un camouflet pour Didier Drogba. L’ancien capitaine des Éléphants n’a pas réussi à avoir le soutien de l’Association des footballeurs ivoiriens. Un coup dur pour l’ex-buteur de Chelsea qui voit sa candidature pour la présidence sérieusement compromise.

Il y a un an, l’Algérie retrouvait le goût du sacre en Coupe d’Afrique des Nations en Égypte. Un an après, les Algériens ont toujours du mal à réaliser l’exploit des Fennecs de Djamel Belmadi. Le journaliste algérien Adel Hadji revient sur l’après-sacre de Riyad Mahrez et ses coéquipiers et parle de l’avenir de l‘équipe nationale d’Algérie.

Et puis Pierre-Emerick Aubameyang envoie Arsenal en finale de la FA Cup. Auteur d’un doublé face à Manchester City, l’attaquant gabonais offre aux Gunners une balle de match pour une qualification européenne. Ce sera face aux Blues de Chelsea qui ont sorti l’autre équipe de Manchester, United de l’Ivoirien Éric Bailly.