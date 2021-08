Togo : Paulo Duarte veut mener les Éperviers jusqu'à la Coupe du Monde 2022

Le Togo rêve d’une qualification pour la Coupe du monde 2022. Le Portugais Paulo Duarte est le nouveau sélectionneur des Éperviers du Togo. Il a pour mission de conduire l’équipe nationale togolaise jusqu'à la fin des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 de football.

Mais son premier challenge sera de qualifier le Togo pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. En 2006, la sélection togolaise avait réussi à se qualifier à la compétition internationale. Depuis, elle connaît des difficultés et ne gagne plus rien depuis quelques années.

L’équipe togolaise a raté les qualifications de la CAN 2019 et de la prochaine prévue au Cameroun. La FIFA a placé l'équipe à la 131e place de son classement le 12 août 2021. Avec l’arrivée du nouvel entraîneur, les supporters rêvent que les Éperviers retrouvent leur lustre d’antan.

"Tout est gâté. On revient à zéro", déplore Maman Togo, la présidente des supporters des Éperviers du Togo. Elle espère une relance du football togolais avec la reconstruction de l’équipe nationale. "Pour le moment, c’est pour arranger l’équipe pour qu’on puisse gagner pour aller à la prochaine CAN, pour aller à la Coupe du monde".

"Le nouvel entraîneur doit tout faire pour que les Éperviers aillent à la CAN ou à la Coupe du monde", insiste un autre supporter. "C’est notre souhait, c’est ce que nous voulons".

Arrivé au début du mois d’août au Togo, Paulo Duarte a signé son contrat avec les autorités sportives togolaises avant sa présentation officielle à la presse.

Le sélectionneur est conscient des attentes des supporters qui ont soif de victoire. C’est pourquoi appelle à la patience, tout en étant conscient du double défi qui l'attend : rebâtir l’équipe nationale du Togo et la qualifier pour la prochaine Coupe du monde et la coupe d’Afrique des Nations 2023.

"L’objectif est de donner au Togo la place qu’il mérite. Pour donner la place qu’il mérite, il faut reformer une équipe, faire une équipe avec la patience et le plus rapidement possible", explique-t-il.

Pour lui, il, faut passer par un renouvellement de l'équipe, sans pour autant retarder les résultats attendus et il espère "faire la meilleure campagne possible pour la Coupe du monde et après la qualification pour la CAN".

Sa première mise à l'épreuve arrive bientôt et la compétition s'annonce difficile. Le 1er septembre, les Éperviers disputeront un match contre l'équipe du Sénégal, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Outre le Sénégal, le Togo partage ce premier groupe H avec le Congo et Namibie.

"Ils sont les favoris et la meilleure équipe d'Afrique en ce moment". Paulo Duarte, entraîneur du Drapeau du Togo, donne un aperçu du prochain match des Éperviers. @CAF_Online #WCQ, qui comprend un grand test contre les géants continentaux Sénégalais.

À l'issue des six matchs du groupe, le vainqueur sera qualifié pour la seconde phase, jouée en match à aller-retour à élimination directe. Les gagnants des dix groupes s'affronteront en novembre 2021, après un tirage au sort pour déterminer les 5 meilleures équipes africaines au classement de la FIFA qui seront logées dans le premier pot.

Les autres, moins bien classées, seront dans le second pot. Les 5 vainqueurs de ces confrontations seront qualifiés pour la Coupe du monde 2022.