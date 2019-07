CAN 2019 : la RDC garde espoir, Madagascar éblouit

Les choses se précisent de plus en plus pour les huitièmes de finale. Et quel finish pour les Malgaches qui continuent leur belle aventure dans ce tournoi. Les Baréas ont créé la sensation hier en battant 2-0 le Nigeria pour terminer à la tête du groupe B. Un succès d’autant plus éclatant que les hommes de Nicolas Dupuis disputent leur première phase finale de Coupe d’Afrique. Que du bonheur forcément pour les joueurs.

Une issue qu’espèrent également les Léopards de la RDC qui ont étrillé le Zimbawe 4-0 hier. L‘Égypte, quant à elle, a conforté sa place de leur leader en venant à bout de l’Ouganda (2-0) grâce notamment au deuxième but de Mohamed Salah dans cette CAN dont la troisième journée se poursuit ce soir. Dans le groupe D d’abord, le Maroc n’a besoin que d’un petit point devant l’Afrique du Sud pour valider son ticket. Et malgré leur sans-faute, les Lions de l’Atlas ne comptent pas baisser le pied comme l’explique leur coach Hervé Renard.