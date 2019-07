CAN 2019 : dernière étape avant les 8e de finale

Dix des seize équipes qui prendront part aux 8èmes de finales sont déjà connues.

La Guinée et la RDC devront attendre la fin de la journée pour connaître leur sort. Hier, dans le groupe D, la Côte d’Ivoire s’est qualifiée en marquant 4 but contre la Namibie qui a terminé la phase de groupes sans un point. Dans le groupe C, le Sénégal a sorti les muscles en battant le Kenya 3-0 avec un doublé de Sadio Mane. L’Algérie a battu la Tanzanie 3:0 et s’est hissée en tête du groupe C avec 9 points.

L’Afrique du Sud, quant à elle, n’a pas brillé lors de son dernier match du groupe D. Elle s’est s’inclinée 1:0 face au Maroc, leader du groupe. Avec 3 points et un seul but marqué en trois matches, les chances des Bafana Bafana de se qualifier pour les huitièmes de finale sont très minces.

Les rencontres de ce soir marqueront la fin des matchs de groupe du tournoi alors que les équipe des deux groupes les plus indécis s’affronteront sur le terrain. Dans les Groupes E et F, aucune équipe n’est totalement sûre de sa qualification.