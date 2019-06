Un jeune brésilien rêve de devenir le futur lionel messi

Il s’appelle Lionel Messi Maier Dos Santos, il a 6ans, il est brésilien, et rêve de jouer aussi bien que lionel messi, l’Argentin.

De pélé à Neymar, en passant par Ronaldo, le Brésil a produit quelques-uns des plus grands footballeurs de notre époque, et sur les terres des quintuples champions du monde, les talents ne manquent pas.

Dans la maison familiale située à Porto Alegre, dans le sud du Brésil,

le petit Lionel s’entraîne avec sa mère.

Lisiana MAIER encourage son fils et pense qu’il peut atteindre la grandeur du ballon d’or argentin, en tant que footballeur.“Lionel a un talent exceptionnel. Il a la tranquillité de Messi , confie sa mère “il ne travaille pas avec la jambe gauche, mais maman l’aide à tirer avec les deux jambes” a-t-elle ajouté .

Dans la ligue des enfants de la ville, Lionel fait partie du club de Rabelo Football depuis février. Son entraîneur dit que le petit Messi est un membre clé de l‘équipe.

Le talent du jeune brésilien laisse présager un lendemain meilleur, même si ce ne sont que ses premiers pas vers la grandeur, pour devenir l’homme qui a inspiré son nom.