visite insolite d'une otarie sur la plage d'Ipanema

Les otaries à fourrure visitent le Brésil, mais ont tendance à préférer les eaux plus froides à cette époque de l'année. Un périmètre de sécurité a été installé par les sauveteurs et les pompiers autour de l'otarie. L'animal a également attiré l'attention des chercheurs, car ces mammifères sont souvent aperçus sur le littoral brésilien dans l'hémisphère sud en hiver et au printemps, mais rarement à cette époque de l'année.