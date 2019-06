CAN 2019 : les attentes de l'Égypte et du Zimabwe

Les rues du Caire, la capitale égyptienne retiennent leur souffle en attendant le match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations de football.

Quelques heures avant le coup d’envoi prévu ce vendredi 21 juin, le pays organisateur l’Égypte et son premier adversaire le Zimbabwe se disent prêt à en découdre.

« Je pense que nous avons des joueurs très expérimentés dans notre équipe précise le sélectionneur nigérian Sunday Chidzambwa. En ce qui concerne l’ambiance, je pense que nous avons connu une ambiance similaire en RDC au Congo. Nous sommes habitués à ce type d’ambiance. J’espère juste qu’ils vont pratiquer leur football habituel et produire des résultats raisonnables voire bons pour la Nation ».

Confiance dans le vestiaire du Zimbabwe et confiance aussi dans le camp de l’Égypte. Devant la presse, le capitaine des Pharaons, le défenseur Ahmed Elmohamady, exhibe Mohammed Salah comme un épouvantail.

« Salah est à présent l’un des trois meilleurs joueurs au monde. C’est extraordinaire pour le pays et l’équipe égyptienne. La présence de Salah dans n’importe quelle équipe est un plus. Tout le monde guette ses performances. C’est quelque chose positif et un bonus pour l’équipe d’Égypte. Comme quelqu’un l’a dit, Salah est l’un des 23 joueurs dans la liste. Nous allons nous entraider. Nous jouons comme une équipe, mais avec Salah à nos côtés, c’est positif et très important pour nous en tant qu’équipe et en tant que joueurs. »

Les Pharaons d‘Égypte et les Warriors du Zimbabwe cohabitent dans un groupe A très ouvert avec l’Ouganda et la République démocratique du Congo.