Coupe du monde féminine : le Nigeria n'a plus droit à l'erreur

Après une entrée en compétition manquée dans le mondial féminin qui se déroule en France, les Super Falcons du Nigeria n’ont plus droit à l’erreur.

Battues 3 – 0 par la Norvège lors de leur premier match de poule, elles doivent impérativement s’imposer mercredi face à la Corée du Sud pour éviter une élimination précoce.

“Même si nous avons perdu le premier match, nous sommes toujours très confiants, car nous avons eu un très bon début de match dans les 20 à 25 premières minutes. La circulation de balle et le rythme étaient bons. Donc si on parvient à faire la même chose lors du second match, on aura une chance de l’emporter. Bien sûr qu’on doit gagner, on doit gagner”, a déclaré Thomas Dennerby, le sélectionneur des “Super Falcons” du Nigeria.

Championnes d’Afrique en titre et détentrices de 9 CAN (Coupe d’Afrique des nations), les “Super Falcons” du Nigeria sont la seule équipe du continent à avoir pris part à toutes les huit éditions de la coupe du monde féminine. Leur meilleure performance, un quart de finale en 1999 aux Etats-Unis.