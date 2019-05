Soudan du Sud : un nouveau chef de la MINUSS pour cimenter la paix ?

Un nouveau commandant pour la mission de l’ONU au Soudan du Sud. C’est le général indien Shailesh Tinaikar qui succède au général rwandais Frank Mushyo Kamanzi.

Le défilé d’adieu a eu lieu lundi 27 mai au siège de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) à Juba, capitale sud-soudanaise. C‘était en présence des chefs d‘état-major des contingents du Rwanda, de l’Inde, de la Chine, de l‘Éthiopie, du Bangladesh et du Cambodge.

Au terme de deux ans de « bons et loyaux services », le général rwandais Frank Mushyo Kamanzi vient de passer le témoin à son collègue, l’Indien Shailesh Tinaikar.

Cette passation intervient dans un contexte où le Soudan du Sud attend la mise en place d’un gouvernement d’union nationale. Attendue dans près de six mois, l‘équipe est censée mettre fin à cinq ans de guerre civile entre les troupes gouvernementales du président Salva Kiir et les forces de l’ancien vice-président, Riek Machar.

Déclenchée en 2013, soit deux ans après l’indépendance vis-à-vis du Soudan cette guerre, marquée par des violations de cessez-le-feu par les deux camps, a déjà fait plus de 400 000 morts, de nombreux déplacés et causé une des plus graves crises humanitaires que l’humanité ait jamais connues.