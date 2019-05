Soudan du Sud-Gouvernement d'union nationale : l'Éthiopie confirme une rallonge de six mois

Le très attendu gouvernement d’union nationale, étape cruciale dans le processus de paix au Soudan du Sud devrait être formé dans six mois.

L’engagement a été pris par les belligérants de la crise politique au Soudan du Sud lors d’un Conseil des ministres des États de la Corne de l’Afrique qui s’est tenu mercredi 8 mai en Éthiopie. C’est en tout cas ce qu’indique sur sa page Facebook, gouvernement éthiopien qui supervise la mise en œuvre de l’accord de paix.

Estimant que certains points essentiels n’ayant pas encore été évacués, Addis-Abeba explique en revanche que le 12 mai, le chef de l’opposition, Riek Machar, devait rentrer dans son pays et occuper son poste de vice-président au côté du président Salva Kiir.

Le temps sans doute de discuter par exemple de la répartition des postes ministériels.

