Niger : des étudiants contre la présence des forces étrangères

Les Nigériens opposés à la présence des forces étrangères sur leur territoire. Samedi, plus d’un millier de personnes, essentiellement des étudiants, ont manifesté à Niamey, la capitale du pays pour exiger la fermeture des bases américaines et françaises présentes sur leur sol.

Des forces, qui à leurs yeux, ne jouent pas leur partition face aux attaques jihadistes qui déciment des vies. “Nous ne voyons pas la plus value de la présence de ces bases militaires étrangères parce que notre pays est chaque jour que dieu fait, de jour comme de nuit, victime d’attaques qui peuvent, à notre entendement, s’il y a une franche collaboration et un soutien extérieur, être éviter à notre pays”, a déclaré Idder Algabid, leader du Syndicat des étudiants Nigériens.

Le 17 mai, le groupe Etat islamique a revendiqué une attaque perpétrée dans l’Ouest, ayant tué 28 soldats nigériens.

Face à ce qu’ils considèrent comme l’inertie des forces extérieures, les étudiants nigeriens proposent comme alternative, la mise à disposition de moyens suffisant aux forces de sécurité de leur pays“Nous mettons l’occasion à profit pour exiger du gouvernement la dotation en moyens suffisants adéquats de nos forces de défense et de sécurité afin de garantir l’effectivité de notre indépendance de notre souveraineté nationale’‘, souligne le responsable du Syndicat des étudiants.

Mais les autorités naviguent à contre-courant de cette vision. Pour elles, les soldats américains et français, participent à la sécurisation du pays en fournissant notamment de précieux renseignements aux forces armées nigériennes.