Les Orphelins ont des rêves, mais qui pourra les aider à les réaliser ?

Comme une image dans un cadre, les murs des maisons d’orphelinat portent non seulement les souvenirs de leur vie, mais aussi des milliers de rêves et d’aspirations.

Si seulement ces murs pouvaient réaliser les rêves, de ces enfants, cela leur ouvrirait la porte du succès.

Certains de ces désirs se réalisent, grâce à la bienveillance d’innombrables personnes qui comprennent le langage de la solitude et du besoin d’amour.

Une nouvelle maison, de nouvelles personnes et un tout nouveau mode de vie après avoir probablement ressenti la chaleur de l’amour d’un parent, qui a ensuite été emporte par la mort.

Qu’est-ce que ça fait de grandir, d’avoir besoin d’une famille, d’un abri et de soins ?

Près de 140 millions d’enfants sont classés comme orphelins dans le monde selon un rapport du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) publié en 2015. 95% de ces enfants ont plus de cinq ans.

61 millions en Asie, 52 millions en Afrique, 10 millions en Amérique latine et dans les Caraïbes et 7,3 millions en Europe orientale et en Asie centrale.

Avec ses 52 millions d’orphelins, l’Afrique abrite à elle seule plus d’un quart de leur population mondiale. Selon les projections, plus de 30% des jeunes Africains sont orphelins.

Les statistiques sur les orphelins incluent non seulement ceux qui ont perdu leurs deux parents, mais aussi ceux qui ont perdu un père ou une mère.

Comme la plupart des orphelinats en Afrique, l’orphelinat Coeur céleste, à Pointe-Noire au Congo, accueille près de 60 enfants qui ont des besoins, des désirs et des aspirations.

La plupart de ces enfants étaient autrefois confrontés à un manque de produits de première nécessité comme de la nourriture, de l’eau potable et aucune idée de l’endroit où la vie pouvait les amener, sans parler d‘éducation ou de soins médicaux.

Alors même qu’ils se vautrent dans leur faible estime de soi, les cris d’espoir d’une vie prospère et plus significative ne cesseront de sonner. Je veux être médecin, professeur, pilote.

La question que nous devrions vraiment nous poser est de savoir ce que nous devrions faire pour améliorer notre implication afin de venir en aide à ces orphelins.

Les orphelinats de Pointe-Noire, au Congo, font de leur mieux, mais il reste encore beaucoup à faire.

On en voudrait pour preuve que le cas du petit Eric, 7 ans, qui court joyeusement avec d’autres enfants de l’orphelinat Coeur céleste, mais qui souffre d’une affection oculaire qui pourrait lui être nuisible.

Cette situation n’a jamais changé depuis son arrivée à l’orphelinat, faute de ressources financières suffisantes pour faire face à la situation.

Ce sont des enfants qui méritent vraiment ton amour. Soutenez un orphelin et faites que ces rêves se réalisent.