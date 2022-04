En Sierra Leone, le village qui prend soin des orphelins

En Sierra Leone, à Mabongse, un village reculé du district de Moyamba à une centaine de kilomètres de la capitale Freetown, Dauda Bah s’occupe d’orphelins et d’enfants abandonnés ; les victimes collatérales du conflit qui a meurtri le pays entre 1991 et 2002, mais aussi de la misère.

Au début de la guerre, Dauda Bah, vivait à Freetown où il poursuivait ses études. À la fin du conflit, il a décidé de rentrer à Mabongse, son village natal. Là, il a été frappé par la situation de nombreux enfants laissés sans surveillance. Certains étaient orphelins, victimes collatérales du conflit qui a meurtri le pays entre 1991 et 2002, d'autres, tout simplement abandonnés par leurs proches, survivants. Ces derniers n'avaient ni les ressources ni la force de les prendre en charge. Témoin de leur détresse, Dauda a décidé d'aider ces enfants.

"Je rencontre beaucoup de gens dans cette communauté qui ont laissé leurs enfants, des membres de la famille qui les ont abandonnés à cause de la pauvreté, parce qu'ils ne pouvaient pas s'occuper d'eux. Ces enfants n'allaient pas à l'école et n'avaient pas un bon endroit pour dormir. Comme il n'y avait pas d'école ici et que les enfants avaient besoin d’aller à en classe, nous avons réussi à les emmener dans les villages voisins pour qu'ils reçoivent un minimum d’éducation scolaire. Lorsque les enfants arrivent, ils n'ont pas d'endroit où dormir, alors au lieu de leur demander de partir, nous avons décidé de construire pour eux de petites maisons d'hôtes et ils s'y sont installés", explique-t-il.

Au fil des ans, Dauda et le reste des villageois se sont organisés pour partager chaque jour leurs repas avec les enfants, les protéger, mais aussi les occuper et si possible générer des revenus indispensables.

"Nous avons décidé de clôturer un terrain, pour pouvoir organiser des matchs de foot. Nous utilisons l'argent des places payées par les sectateurs pour acheter de la nourriture. Cette dernière est devenue très chère", explique Dauda Bah.

En 2018, le gouvernement de Sierra Leone a lancé une initiative d’Éducation Scolaire Gratuite de Qualité (FQSE).) visant à offrir des cours gratuits à tous les enfants qui fréquentaient une école approuvée par le gouvernement. Mais difficile d’accéder à un tel établissement quand on habite dans un village reculé. Nombre d’enfants sont donc restés sur le carreau, rendant encore plus essentielle l’action de Dauda Bah.