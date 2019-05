Pont Kinshasa-Brazzaville : le projet fait débat en RDC

Nonobstant ses « importantes » retombées économiques envisagées par des observateurs, le pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville est loin de faire l’unanimité. Des notables de la province du Kongo-central en RDC s’y opposent farouchement au point de menacer de faire sécession.

De part et d’autre du fleuve Congo on attend qu’arrive enfin 2020. Cette année qui marquera le début des travaux du pont entre Brazzaville et Kinshasa. Et les porteurs et contributeurs du projet dont la Banque africaine de développement (BAD) semblent déjà prêts.

« Les travaux vont démarrer en août 2020. On est vraiment très précis, nous avons conclu de faire le financement du pont route-rail qui va lier Kinshasa à Brazzaville avec un montant total de 550 millions de dollars (…). Et la BAD contribuera à hauteur de 210 millions de dollars (plus de 167 millions d’euros) », a récemment expliqué Akinwumi Adesina, président de l’institution financière au terme d’une visite de trois jours au Congo-Brazzaville.

Selon des sources proches, la passerelle mesurera près de 1575 mètres et sera constituée d’un péage, d’une voie ferrée, d’une route et d’un trottoir. Au grand bonheur des peuples et des autorités des deux pays. En raison de ses retombées multiformes, surtout économiques.

« Le projet permettra aux deux pays de développer des zones économiques spéciales de part et d’autre du pont », déclarait par exemple en novembre dernier, Jean-Jacques Bouya, ministre congolais (Brazzaville) de l’Aménagement, de l‘Équipement du territoire et des Grands Travaux.

Menace de sécession ?

Mais, qui dit que ce pont ne fera que des heureux ? En tout cas, pas les notables du Kongo-central, province de l’extrême sud-ouest de la RDC. Pour eux, le projet pourrait davantage porter préjudice au port de Matadi, chef-lieu du Kongo-central. Et surtout jeter aux oubliettes la construction d’un port en eaux profondes à Banana, juste à l’embouchure du fleuve Congo.

« La plupart des conteneurs qui descendent là-bas (à Pointe-Noire, NDLR) sont destinés à venir en RDC. Ces gens qui ne veulent pas de notre République, créent une situation pour nous affaiblir et le gouvernement central qui accepte tout ça puise son fonctionnement où ? N’est-ce pas au Kongo-Central ? Où est-ce qu’on a mis le projet de construction du port en eaux profondes à Banana ? » , s’interroge Venant Wabelo, porte-parole des notables du Kongo-central cité par Radio Okapi.

« Ceux qui tiennent à la construction du pont entre Kinshasa et Brazzaville doivent d’abord commencer par réaliser le port de Banana », propose-t-il, appelant à la sagesse du président Tshisekedi afin que ce dernier diligente l’application d’un accord conclu en mai 2018 avec la firme DP World des Émirats arabes unis sur la construction du port de Banana.

« Dans le cas contraire, prévient-il, plusieurs actions seront menées pour contrer l’exécution de ce projet . Et si ça continue, on risque de solliciter l’indépendance du Kongo-central », prévient encore Wabelo.

De son côté la Lutte pour le changement (LUCHA) estime que ce débat devrait être creusé le plus profondément possible.

« Le débat sur l’inopportunité du pont route-rail Brazzaville devrait être poussé plus loin : avons-nous une politique économique ? Qui déterminent nos priorités tant économiques que sociales ? Quels sont les projets avec incidence positive sur la population ? », s’interroge le mouvement citoyen sur sa page Twitter.

Reste à savoir si Kinshasa tiendra compte de ces doléances avant de matérialiser ce projet qui date de l‘ère de l’ancien président Mobutu Sese Seko(1965-1997).

