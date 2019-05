Le Zimbabwe encaisse plus de 2 millions de dollars dans la vente d'éléphanteaux à la Chine

Une somme de 2,7 millions de dollars de plus dans le trésor zimbabwéen. C’est le résultat de l’exportation de bébés éléphants en Chine et aux Émirats arabes unis.

L’annonce été faite par le ministère zimbabwéen du tourisme. « L’Autorité de gestion de la faune sauvage et des parcs du Zimbabwe a exporté un total de 97 éléphants sub-adultes en Chine et à Dubaï entre 2012 et le 1er janvier 2018. Au total, 93 éléphants ont été exportés en Chine et quatre à Dubaï », a indiqué Priscah Mupfumira, ministre du tourisme.

La ministre a également souligné que cet argent devrait être consacré à la conservation des éléphants qui sont passés de 55 000 à 85 000 individus. « Nos ivoires d’une valeur de 300 millions de dollars pourraient être vendus pour financer nos programmes de conservation ainsi que pour aider les communautés vivant dans des zones de faune sauvage », a ajouté Mme Mupfumira.

Le Zimbabwe avait opté contre l’option d‘élimination des éléphants proposée par Cites, un groupe actif dans le commerce des espèces menacées d’extinction.

Incidemment, les dirigeants de quatre pays de l’Afrique australe – le Botswana, la Zambie, la Namibie et le Zimbabwe se sont récemment rencontrés lors d’un sommet sur les éléphants à Kasane, au Botswana.

Des rapports indiquent que le groupe de nations milite pour que la chasse à l‘éléphant soit levée et soutiennent une demande faite à Cites pour permettre la vente de stocks d’ivoire afin de financer la conservation de l‘éléphant.