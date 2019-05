Congo : restructuration de la dette Chinoise [Business Africa]

La République du Congo pourrait bientôt être éligible à une aide du Fonds monétaire international dont elle a grand besoin. Cela fait suite à un accord conclu par la Chine pour restructurer les dettes de la nation centrafricaine. Le Congo est en difficulté financière depuis 2014 et ce nouveau développement pourrait donner à Brazzaville le répit dont il a besoin.

Et le Centre africain de veille et d’intelligence économique a réuni les acteurs de l’industrie à Dakar, au Sénégal, pour démontrer comment utiliser l’information de manière plus compétitive dans le monde des affaires.