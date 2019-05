Afrique du sud : les préparatifs de l'élection

La commission électorale sud-africaine est sur le point d’organiser l’une des élections les plus importantes depuis 1994, date à laquelle la minorité blanche a quitté le pouvoir.

L’enjeu est de taille. De nombreux sud-africains en particulier les noirs, se sentent marginalisés. 25 ans après avoir conquis la liberté politique, la liberté économique demeure insaisissable.

Le Congrès national africain au pouvoir espère remporter plus de 60 % des voix et donner un mandat fort au président Cyril Ramaphosa, tandis que les partis d’opposition tels que les combattants de la liberté économique espèrent gagner plus de terrain.

Jusqu‘à présent, nous sommes satisfaits de l‘état de préparation de la CEI. Grâce à notre comité de liaison avec les partis, nous avons eu l’occasion de participer aux préparatifs de ces élections, notamment lors du lancement du Centre des opérations sur les résultats la semaine dernière. Jusqu‘à présent, nous sommes heureux et confiants que la CEI tiendra des élections libres et équitables Confie Dakota Legoete, porte-parole de L’ANC

Pour conduire l‘élection, la commission a formé près de 200 000 agents électoraux et imprimé jusqu‘à 60 millions de bulletins de vote.

Mais l’Alliance démocratique de l’opposition a déclaré à Africanews que ses agents avaient signalé des lacunes dans la distribution du matériel électoral dans certaines régions.