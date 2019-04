L'ONU promet 13 millions de dollars aux pays touchés par Kenneth

13 millions de dollars, c’est le fond d’urgence que l’ONU veut accorder au Mozambique et aux Comores pour fournir de la nourriture, de l’eau et réparer les dégâts causés après que le second cyclone ait frappé ces pays dans l’espace d’un mois.

Le cyclone Kenneth de catégorie 3 a touché la province septentrionale du pays d’Afrique australe jeudi avec des vents atteignant 280 km/h, alors qu’il se remettait du cyclone Idai qui avait frappé plus au sud le mois dernier.

Idai, la pire tempête tropicale à avoir frappé la région depuis des décennies, s’est déplacée au Zimbabwe et au Malawi voisins, tuant plus de 1 000 personnes.

Les météorologues avertissent que Kenneth pourrait déverser deux fois plus de pluie sur le nord du Mozambique qu’Idai. Il a déjà tué cinq personnes en provoquant de fortes pluies et des inondations qui ont fait déborder des rivières et détruit des villages entiers.

La Banque mondiale estime que le Mozambique et d’autres pays touchés par la tempête tropicale auront besoin de plus de 2 milliards de dollars pour se remettre de cette catastrophe naturelle.