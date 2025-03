Après Chido, le Mozambique sous l'emprise du cyclone Jude

Depuis lundi, la ville de Nacala dans la province de Nampula est sous l’emprise du cyclone Jude, qui a provoqué d’importants dégâts matériels et laissé de nombreuses familles sans abri ni électricité.

Le cyclone Jude a touché terre aux premières heures de la matinée ce lundi, surprenant les habitants par sa violence inattendue. Les infrastructures ont subi d’importants dégâts, les routes sont impraticables et des milliers de personnes se retrouvent coupées du monde. Les habitants, pris au piège par les inondations, témoignent de leur détresse : cette pluie ne s'arrête pas de tomber, elle a commencé vers 1 heure du matin, et ils disent qu'il va pleuvoir pendant 24 heures. Le vent et le tonnerre ne cessent pas. Les murs et les portes de l'arrière-cour sont tombés. Nous ne pouvons pas aller au marché, il y a beaucoup d'eau. Nous souffrons beaucoup" , décrit Isabel Namoro, résidente de Nacala.

Le cyclone a abattu des pylônes électriques et, lundi matin, environ 40 000 foyers étaient privés d'électricité. Mozambique Airlines (LAM) a annulé tous ses vols locaux vers le nord du pays notamment ceux desservant les villes de Nampula, Nacala et Pemba. Au cours des prochains jours, Jude devrait s’affaiblir en circulant à proximité de la frontière entre le Mozambique et le Malawi.

Face à l’ampleur de la catastrophe, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et le gouvernement mozambicain ont déployé des opérations de secours. Des kits d’urgence sont distribués pour aider les familles les plus touchées. Le Mozambique fait une fois de plus face à la violence des cyclones tropicaux. Les habitants de Nacala, démunis, attendent avec espoir une accalmie et une aide rapide pour reconstruire leur vie.

Après avoir ravagé Mayotte en décembre, le cyclone Chido avait causé la mort d’au moins 120 personnes au Mozambique et détruit près de 120 000 habitations, selon l’Institut national de gestion des catastrophes (INGD).