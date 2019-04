Ouganda : un savon pour éviter le paludisme

Ivoni Nampewo est grand-mère de 80 ans qui vit en Ouganda. Elle devait fréquemment se rendre à l’hôpital pour faire soigner le paludisme de ses sept enfants. Mais il y a huit mois, on lui a donné un savon qui aide à la protéger, elle et ses petits-enfants, des moustiques qui transmettent la maladie.

Ce savon est une fabrication de Joan Nalubega qui a souvent souffert du paludisme lorsqu’elle était enfant. Elle s’est donnée pour mission de combattre cette maladie qui est un problème de santé public dans sont pays. Elle s’est concentrée sur la production d’un répulsif qui pourrait facilement être utilisé dans la vie de tous les jours. Elle a décidé de faire un savon – en ajoutant des ingrédients qui repoussent les moustiques, comme différentes sortes de plantes de citronnelle.

“ On utilise notre savon comme un savon normal, comme un savon normal que vous utilisez pour le bain. Nous vous conseillons de ne pas utiliser de parfums et de lotions parfumés forts et alors notre savon sera plus efficace de 5 à 6 heures.” a expliqué Joan Nalubega la fondatrice de Uganics qui conçoit le savon.

Joan a fondé sa compagnie, Uganics, en 2016. Elle emploie actuellement 27 personnes, mais elle espère en embaucher d’autres à mesure que la demande pour ses produits augmentera. Elle veut aussi aider les familles à faible revenu qui n’ont souvent pas les moyens d’acheter des insectifuges et des moustiquaires coûteux.

Actuellement, environ 200 familles reçoivent le savon à prix réduit.