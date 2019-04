Les Éthiopiens dominent le marathon de Paris

Les Éthiopiens plus forts que tout le monde au marathon de Paris.

Abrha Milaw a remporté la course chez les messieurs en 2 heures 07 minutes 05 secondes et sa compatriote Gelete Burka a dominé le tableau féminin en 2 heures 22 minutes et 48 secondes.

Un podium 100 % éthiopien aux dépens des grands concurrents kényans. Chez les messieurs, le double tenant du titre à Paris, le Kényan Paul Lonyangata n’a terminé que 3e.

La Française Clémence Calvin, ciblée par deux enquêtes et accusée de s‘être soustraite à un contrôle antidopage au Maroc fin mars, a battu le record de France de la distance, sous réserve d’homologation.

La vice-championne d’Europe, autorisée à courir depuis vendredi après la levée de sa suspension par le Conseil d’Etat, termine 4e en 2 h 23 min 41 sec.

Le Marathon, qui s’est couru dans un froid hivernal, a été marqué par la participation de quelque 57.000 coureurs venant de 145 pays.