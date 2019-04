Football : la légende Pelé hospitalisé à Paris

La légende du football brésilien Pelé a été hospitalisée à Paris, dans la nuit de mardi à mercredi, à la suite d’une forte fièvre.

Le roi Pelé venait juste de participer à une opération commerciale en compagnie du jeune prodige Kylian Mbappe (PSG).

Ce soir j’ai eu la chance de passer un moment unique avec la légende vivante Pele ???.

Merci à Hublot pour cette merveilleuse soirée ???. #MbappéxPelé pic.twitter.com/oDFktAGP1C — Kylian Mbappé (@KMbappe) 2 avril 2019

Pelé, âgé de 78 ans “va bien”, assurent ses proches, qui évoquent une “infection” et une mesure de “précaution” avant un “long voyage” pour rentrer au Brésil.

La santé déclinante de l’ancien n°10, seul joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du monde (1958, 1962 et 1970), est un sujet d’inquiétude régulier.

La rencontre entre le champion du monde 2018 et son idole devait d’ailleurs se tenir initialement au mois de novembre, mais avait été annulée pour des raisons de santé, car le Brésilien n‘était “pas en position de voyager”.

Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, est apparu plusieurs fois en chaise roulante ou en déambulateur ces dernières années. L’ex-attaquant international de Santos, véritable icône mondiale, n’avait pas été à mesure d’allumer la torche olympique à Rio lors des JO de 2016.

Auteur de 1281 buts en 1363 matchs (77 en 92 sélections avec l‘équipe du Brésil), Pelé est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Il a été nommé parmi les meilleurs athlètes du XXe siècle par le CIO en 1999 et a été désigné footballeur du XXe siècle un an plus tard par la Fifa.